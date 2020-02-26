YÖKDİL sınavı ne zaman

26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ne zaman? Lisans mezunu adayların iyi bir kariyer hedefi için heyecanla bekledikleri YÖKDİL sınavı başvuru tarihleri belli oldu! Dil sınavına girecek olan adayların merakla bekledikleri dil sınavı ne zaman? İşte beklenen sınav takvimi haberimizde...
YÖKDİL SINAVI NEDİR?
Lisans mezunu adaylar eğitimlerini akademik kariyer olarak devam ettirebilmek istediği zaman YÖKDİL sınavına girmeleri gerekmelidir. ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu.YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ
2020-YKS: 20-21 Haziran 2020
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2020
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2020
Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2020
2020 KPSS:
KPSS Lisans:19 Temmuz 2020
KPSS Lisans sonuç tarihi: 10 Eylül 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 9 Ağustos 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans: 18 Ekim 2020
ÖSYM ALES 2020 :
ALES/1 başvuru tarihleri: 13 Mart - 23 Mart 2020
ALES/1 geç başvuru: 1 Nisan 2020
ALES/1 sınav tarihi: 3 Mayıs 2020
ALES/1 sonuç tarihi: 28 Mayıs 2020
ALES/2 başvuru tarihleri: 24 Temmuz -6 Ağustos 2020
YÖKDİL 2020:
2020-YÖKDİL/1
SINAV TARİHİ 01.03.2020
BAŞVURU TARİHİ 08.01.2020
BAŞVURU SON 16.01.2020
GEÇ BAŞVURU 28.01.2020
GEÇ BAŞVURU 28.01.2020 23:59
SONUÇ TARİHİ 26.03.2020
2020-YÖKDİL/2
SINAV TARİHİ 13.09.2020
BAŞVURU TARİHİ 17.07.2020
BAŞVURU SON 27.07.2020
GEÇ BAŞVURU 11.08.2020
GEÇ BAŞVURU SON 11.08.2020 23:59
SONUÇ TARİHİ 08.10.2020
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