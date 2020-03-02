YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı 1 Mart tarihinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İşte, YÖKDİL sınav sorularıyla ilgili detaylar...

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL Soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz ÖSYM'den açıklama gelmedi. YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir iki gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YÖKDİL SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKALANCAK?

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 26 Mart’ta açıklanacak. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 3 gün içincde duyurulması bekleniyor.