YÖKDİL geç başvuruları başladı! 2024 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
YÖKDİL geç başvuru tarihi bugün olarak açıklandı. Yükseköğretim programları için geçerli olan yabancı dil puanına ihtiyacı olan adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. İşte, "2024 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtları...
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YÖKDİL/1 başvuruları 10-17 Ocak tarihleri arasında alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı geç başvuruları ise bugün tamamlanacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar için "2024 YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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2024 YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN!
024-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erdi. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde yani bugün gerçekleştirilecek.
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2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
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2024 YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL sınav ücreti bu sene 490 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı 735 TL olarak ödenecek.
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2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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