YÖKDİL/1 başvuruları 10-17 Ocak tarihleri arasında alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı geç başvuruları ise bugün tamamlanacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar için "2024 YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...