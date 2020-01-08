YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla alınmaya başladı. 2020 YÖKDİL 1 sınavına katılım gerçekleştirecek olan adaylar 8-16 Ocak tarihleri arasından başvuruda bulunabilecek. Sınav ise 1 Mart 2020'de gerçekleşecek. YÖKDİL sınav yerleri sınavdan 1 hafta önce açıklanacak.

YÖKDİL 2020 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020- YÖKDİK/1 Başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşiyor. TC Kimlik numarası ve Aday şifresi ile başvuru işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Sınav ücreti 130 TL olan YÖKDİL sınavının ödemeleri ise, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresinden yapılabilecek.

YÖKDİL 2020 BAŞVURU

2020 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de gerçeklecek.

ÖSYM'DEN YÖKDİL AÇIKLAMASI

Başkanlığımız tarafından ilk kez 03 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde alana özgü olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanmıştır.

2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1),01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 08-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.