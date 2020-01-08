08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla alınmaya başladı. 2020 YÖKDİL 1 sınavına katılım gerçekleştirecek olan adaylar 8-16 Ocak tarihleri arasından başvuruda bulunabilecek. Sınav ise 1 Mart 2020'de gerçekleşecek. YÖKDİL sınav yerleri sınavdan 1 hafta önce açıklanacak.
YÖKDİL 2020 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2020- YÖKDİK/1 Başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşiyor. TC Kimlik numarası ve Aday şifresi ile başvuru işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Sınav ücreti 130 TL olan YÖKDİL sınavının ödemeleri ise, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresinden yapılabilecek.
2020 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de gerçeklecek.
ÖSYM'DEN YÖKDİL AÇIKLAMASI
Başkanlığımız tarafından ilk kez 03 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde alana özgü olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanmıştır.
2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1),01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 08-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!