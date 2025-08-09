YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuç sorgulaması nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) ardından gözler ÖSYM tarafından duyurulan sonuç tarihine çevrildi. 2025 YÖKDİL sonuç tarihi duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1
YÖKDİL sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2025 takvimine göre YÖKDİL 2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
- 3
YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Sınav sonuçları lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.
-