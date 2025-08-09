Habertürk
        YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuç sorgulaması nasıl yapılır?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) ardından gözler ÖSYM tarafından duyurulan sonuç tarihine çevrildi. 2025 YÖKDİL sonuç tarihi duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:22
          YÖKDİL sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyeti başvurularında sınav sonuçları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

          YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM 2025 takvimine göre YÖKDİL 2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

          Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

          YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

          Sınav sonuçları lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

