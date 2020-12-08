Yok olmaya yüz tutmuş gelenek aksesuar oluyor!

Sağlıklı yaşam akımı ile yoga taytlarının gardıropların demirbaşı haline gelmesi ile 2020’nin ev giyimi etkisi, sokaklara taşınıyor.

Pijamalar ve eşofman altlarının moda sahnesinde parladığı şu sıralarda, bir cocooning unsuru daha günlük tarzımıza dahil olmaya hazırlanıyor.

Mehry Mu ile Ayça Sarc’ın işbirliği sayesinde geleneksel Türk yorganı çanta şekline bürünüyor ve ev sıcaklığını taşınabilir bir moda aksesuarına dönüştürüyor.



Anadolu’da çeyizlerin vazgeçilmezi olan el işi yorganlar, koleksiyoner Ayça Sarc’ın çok değer verdiği tutkusu olmaya devam ederken, zaanatın tükenmenin eşiğinde olması, onu bir farkındalık yaratmak adına harekete geçiyor.

Sultanahmet’teki tarihi bir köşkte kapıları açan, antika ve kendi tasarımı yorganların yer aldığı yerleştirme sergisi, Sarc’ın Mehry Mu’nun kurucu-tasarımcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar ile şans eseri tanışmasına ve projenin ilk tohumlarının atılmasına vesile oluyor.

Aynı dili konuşan iki yaratıcı kadın, hızla bu kültürel mirası çağdaş bir el işi çanta koleksiyonunda canlandırmaya ve böylece gelir gücü tehlike altındaki zanaat ustalarına destek çıkmaya karar veriyor.

Zanaatkarların elde hazırladığı mavi, yeşil, sarı ve kırmızı saten ipek kumaştan tasarımlar üzerinde yonca yaprağı, yıldız ve gökkuşağı gibi geleneksel motifler öne çıkıyor. El işi burgu çanta sapı gibi detaylara ek olarak pamuk dolgunun şekil verdiği çantalar, gerçek Türk yorganlarından kesitleri çağrıştırıyor. Çiçek desenli astarlar ise tasarımların taşıdığı özgün Türk tekstil kültüründen diğer bir detay.