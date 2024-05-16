Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kadın Yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen oje! İşte bahar ve yaz aylarının tırnak trendleri!

        İşte bahar ve yaz aylarının tırnak trendleri!

        Onlarca ürünün kullanıldığı fakat sonuç itibariyle 'yok gibi görünen makyaj' trendini mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bahar ve yaz aylarında yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen ojeler, kısa tırnaklı ve bakımlı eller oldukça popüler olacak gibi gözüküyor...

        Giriş: 16.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen oje!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıyafet ve aksesuarlarda olduğu gibi tırnaklarda da trendlerin gelip geçici olduğunu inkar edemeyiz. Zira geçtiğimiz senelerde sıkça karşımıza çıkan rengarenk ve desen desen protez tırnakların aksine bu yıl tırnak sağlığı ön planda.

        TikTok ve Instagram gibi sosyal medya içeriklerine bakılırsa, tırnak meraklıları son zamanlarda daha doğal bir görünüm tercih ediyor. Minimalist tırnak süslemeleri, kısa tırnaklar, ‘ojesiz gibi görünen ojeli eller’ daha sofistike ve zarif bir görünümün önünü açıyor.

        Bu trend için tırnakları ‘minimum ürünle bakımlı göstermenin hızlı yolları’ olarak özetlemek mümkün. Yani protez ve jel tırnaklardan vazgeçmek ve doğal tırnakları kucaklamanın tam zamanı.

        REKLAM

        Tıpkı aşırı işlem görmüş saçların ısıya ve kimyasallara ara vermeye ihtiyacı olduğu gibi, tırnakların da ara vermeye ihtiyacı var. Üstelik daha daha kısa tırnak daha ‘az kırılma’ demek. Ayrıca daha uzun tırnakların altlarında kalıntı ve bakteri barındırma olasılığının daha yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuluyor. O zaman bahar ve yaz aylarının tırnak trendlerine göz atıyoruz.

        ŞEFFAF FRANSIZ MANİKÜRÜ

        Klasik bir Fransız manikürü mevsim ne olursa olsun vazgeçilmez ancak bu yaz zamansız tasarım daha da şeffaflaşıyor. Tırnak uzmanları keskin beyaz uçlar ile keskin kontrast oluşturmak yerine daha yumuşak bir geçiş oluşturuyor. Yani tırnak uçları için mat beyazlar yerine daha doğal tonlar tercih ediliyor.

        YOK GİBİ GÖRÜNEN ŞEFFAF OJELER

        Bakımlı ve tek katlı şeffaf bir ojenin elleri oldukça zarif göstermesi inkar edilemez… Örneğin Sex and the City'de Carrie Bradshaw’a hayat veren Sarah Jessica Parker, bakımlı ellerini koyu renkli ojelerle örtmüyor. Carey Mulligan gibi ünlü oyuncular, Stella McCartney gibi moda yüzleri ve başta Galler Prensesi Catherine olmak üzere birçok kraliyet ailesi üyesi de aynı şekilde doğal tırnaklardan yana… Buradan yola çıkarak ‘çıplak tırnaklar’ın moda olduğunu söyleyebiliriz. Kare ve badem şekilli tırnakların üzerine sürülen, yok gibi duran fakat elleri bakımlı ve sağlıklı gösteren pembe-beyaz ojeler bu yaz sıklıkla karşımıza çıkabilir.

        REKLAM

        METALİK VE TEN RENGİ BİR ARADA

        Hem ten rengi tonlarını hem de metalik renkleri seviyorsanız, bu ikisini birleştirmek yazın en büyük trendlerinden biri olacak. Nude tonlarındaki ojenin üzerine sürülen metalik renklerdeki ikinci kat, tırnaklara ışıltı katacaktır.

        CAM TIRNAKLAR

        Makyaj sanatçısı Pat McGrath, Maison Margiela İlkbahar-Yaz 2024 Haute Couture defilesinde modellere 'porselen makyaj' uygulamıştı. McGrath'in modelleri 'cam bebekler'e dönüştürmesinden sonra cam tırnaklar da trend haline geldi. Tırnak rengini kapamayan jel benzeri ojeler, sezonun modern estetiği için parlak ve doğal bir bitiş sunuyor.

        PASTEL TONLAR

        Bu sezonu 'pastel tırnakların yazı' olarak düşünebilirsiniz. Kadınsı ve narin çiçekleri anımsatan pastel tonları ojeler, tırnaklara romantik bir hava getirecek.

        *Yazının görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yok gibi görünen oje
        #tırnak trendleri
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Rus lider Putin Çin'de
        Rus lider Putin Çin'de
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Habertürk Anasayfa