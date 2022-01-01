Yok böyle dolandırıcılık! 2 milyon 400 bin TL çektiler

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Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan kaporta ustası Y.A.'nın 22 Aralık'ta cep telefonu çaldı. Telefonu açan Y.A.'ya karşısındaki kişi kendisini savcı olarak tanıttı.

Y.A.'ya 'FETÖ soruşturmasında adınız karıştı' diyen kişi banka hesaplarındaki parayı kendi verdiği hesap numarasına yatırmasını istedi. Bunun üzerine Y.A. mobil bankacılık üzerinden kendisine verilen hesap numaralarına 3 gün içerisinde 500 bin TL para aktardı.

MOBİL BANKACILIĞI KENDİ TELEFONUNA YÜKLEDİ

Kendisini savcı olarak tanıtan kişi, Y.A.'dan bir süre sonra cep telefonundaki mobil bankacılığını silmesini istedi. Bu talebi kabul eden Y.A. kendi cep telefonundan mobil bankacılığını sildi. Y.A. kendisinden istenilen bilgileri telefonun diğer ucundaki dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı kendi cep telefonuna mobil bankacılık uygulamasını indirerek, Y.A.'nın hazine bonolarını bozdurarak toplam 1 milyon 900 bin TL parayı çeşitli hesaplara aktardı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Dolandırıldığını anlayan Y.A. polise giderek yardım istedi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri cep telefonu numarası üzerinden yola çıkarak, paranın aktarıldığı hesap sahiplerini gözaltına aldı. Yakalanan 5 şüpheliden 2'si sorgunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheli C.A. ise İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trabzon'a getirilecek olan şüphelinin Y.A.'yı arayan kişi olduğu ileri sürüldü.A.Y.'nin 2 milyon 400 Bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

