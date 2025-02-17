YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisini hayata geçiriyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı Konferans Salonunda, Türkiye'de bilim ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, Türk bilim insanlarının ve üniversitelerin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması"na katıldı.

Bilimin toplumla buluşmasını güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirten Özvar, Kurul olarak bilimsel bilginin kampüslerde, sınıflarda, laboratuvarlarda, akademik dergilerde veya konferans salonlarında kalmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

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Özvar, bilimin toplumları ileriye taşıyan en büyük güç olduğunu ve bu gücü toplumla paylaşmanın en büyük sorumlulukları arasında bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu: "İşte bugün tam da bu noktada çok önemli bir yapıyı, Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisini hayata geçiriyoruz. Bilim İletişimi Ofisini, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurarak üniversitelerimizde üretilen bilimi yüksek bir sesle hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Bilim iletişimi ile sınırlarını, dünyanın her bir yanındaki Türk bilim insanlarının akademik çalışmalarıyla oluşturacağı 'Bilim Vatan'ı inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bilim insanlarımızın aralarındaki bağları güçlendirmeyi ve bu bağdan büyük bir güç birliği oluşturmayı hedefliyoruz."

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"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM İNSANLARI, GEÇMİŞTEKİNDEN DAHA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

YÖK Başkanı Özvar, bilim iletişiminin, bilimsel bilginin yalnızca üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi akademik ortamlarda kalmamasını, toplumun geniş kesimlerine ulaşmasını sağlayan kritik bir köprü olduğunun altını çizdi.

Bugünün dünyasında bilimin yalnızca bilim insanlarının meselesi olmadığına dikkati çeken Özvar, yapay zeka ve dijitalleşmeden genetik mühendisliğine, iklim krizinden uzayın keşfine kadar hayatı şekillendiren dönüşümler yaşanırken halkın bilime güven duyması, bilimsel gelişmeleri doğru anlayıp tartışabilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özvar, dünyanın savaşlar, iklim değişikliği, enerji krizi ve gıda güvenliği gibi küresel ölçekli birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sorunların çözümünde bilim insanları geçmiştekinden daha önemli bir rol oynayabilir. Yükseköğretim kurumlarımız, Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla ülkemizdeki bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olmasını sağlayabilir. YÖK olarak bu yöndeki çalışmaları teşvik edeceğimizi ve bilim diplomasisini destekleyeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

REKLAM "BİLİM İNSANLARINA KÜRSÜ KURARAK, SESLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Özvar, YÖK koordinatörlüğünde tüm üniversitelerde oluşturulacak Bilim İletişimi Ofislerinin uluslararasılaşma stratejilerine önemli katkılar sunacağını söyledi. Bilim iletişiminin, yumuşak güç olarak ülkenin kamu diplomasisine de çok önemli katkılar sağlayacağını anlatan Özvar, şunlar kaydetti: "Türkiye'nin dünyadaki vicdanlı ülke imajına bilim iletişimiyle katkı sağlamak için büyük bir heyecan duyduğumuzu söylemek isterim. Bildiğiniz gibi Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ukrayna'da, Filistin'de ve dünyanın her yerinde mağdur olan bilim insanlarına ve öğrencilere kapılarını sonuna kadar açmıştır. Mazlum bilim insanlarına kapılarımızı açma, geçmişi olan, tarihi olan bir geleneğimizdir. Türkiye olarak, dünyada sesini duyuramayan bilim insanlarına kürsü kurarak onların sesi olmaya devam ettik, devam edeceğiz. Biz bilimi dünyanın iyiliği için yapan herkese kapılarımızı hep açtık, açık tutmaya da devam edeceğiz. Bulunduğumuz her uluslararası ortamda sadece kendi insanlarımız için değil, orada olamayan mazlum bilim insanlarının, öğrencilerin sesi olacağız. Uluslararası bilim iletişimi ağları kurarak, bilim insanlarımızın dünya çapında daha güçlü bir şekilde yer almasını temin edeceğiz. Başta Türk dünyası ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada üniversitelerle ve araştırma merkezleriyle ortak projeler geliştirerek, küresel ölçekte bilgi paylaşımını artırmaya devam edeceğiz." REKLAM YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelere verdiği önemi vurgulamak, bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha görünür olmasını sağlamak amacıyla Bilim İletişimi Ofisi bünyesinde yeni projeler geliştirdikleri bildirdi. Bunlardan ilkinin Türkiye ve dünyadaki Türk bilim insanlarını bir araya getirecek bir platform olduğunun altını çizen Özvar, şu bilgileri paylaştı: "Türk bilim insanlarının yer alacağı, adına 'Bilim Vatan' dediğimiz bu büyük işbirliği ile dünyadaki Türk bilim insanları güç birliği yapma ve birlikte çalışma imkanı bulacaklar. 'Bilim Vatan'ın sınırları dünyanın her yerindeki Türk bilim insanlarının çalışmalarıyla çizilecek. Bilim ile vatanın sınırlarını büyütmeye, gücünü artırmaya hazırız. Bu büyük güç birliğinde bilim insanlarımız uzmanlık alanlarına göre birbirlerine daha rahat ulaşabilecek, akademik işbirlikleri geliştirebilecek, proje çağrılarına katılabilecek ve fon olanaklarından haberdar olabileceklerdir. Dünyanın dört bir köşesinde eğitimlerini sürdüren doktora öğrencilerimizi de dahil edeceğimiz bu platform sayesinde, genç araştırmacılar kıdemli bilim insanlarıyla doğrudan iletişim kurarak akademik mentörlük ve rehberlik alabilecek. Böylece, Türkiye'nin bilimsel ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve küresel ölçekte daha etkili bir hale gelecektir."

REKLAM "BİLİM KAFE" İLE BİLİM İNSANLARI HALKLA BULUŞACAK Prof. Dr. Özvar, bilim insanlarının topluma daha yakın olmalarını sağlamak adına halkın bilime doğrudan erişimini kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Bu kapsamda, dünyada "Bilim Kafe" olarak bilinen ve etkin bir bilim iletişimi yöntemi olan halka açık seminerler serisini başlatacaklarını ifade eden Özvar, "Bu etkinliklerde bilim insanlarımız, toplumla iç içe olabilecekleri mekanlarda, kafeler, kıraathaneler, vapurlar, lokaller gibi halka açık alanlarda doğrudan vatandaşlarımızla buluşarak bilimsel konuları sohbet havasında anlatacaklar. Bu etkinlik, toplumun her kesiminden bireylerin bilime erişimini mümkün kılarken, bilim insanlarımızın da halkın merak ettiği konulara doğrudan cevap vermesine imkan sağlayacaktır" diye konuştu. "Türkiye'de üretilen bilimsel bilginin dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayacağına inanıyorum" Özvar, salondaki üniversite temsilcilerine seslenerek, Türkiye'de bilimsel bilgi tecrübesini, sadece ulusal sınırlarla değil, dünyayla paylaşmanın bir vasıtası olarak görmelerini istedi. Bu bakımdan Türkiye'deki 208 üniversitenin, dünya üniversiteleriyle bilimsel bilgiyi artırmak noktasında hem önemli işbirlikleri yaptığını hem de rekabet içerisinde olduklarına işaret eden Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğumuz son 3 ülke ziyaretinde bunu bizzat YÖK olarak da görme ve deneyimleme şansı bulduk. Gerek Malezya'da gerek Endonezya'da gerekse de Pakistan'da bu 3 ülkenin dost ve kardeş temsilcileriyle bir araya geldiğimizde son yıllarda Türk yükseköğretim kurumlarının göstermiş olduğu çaba, gayret ve görünürlüğün muhataplarımız tarafından da takdirle karşılandığını müşahede ettik, bu bir başlangıç. Yükseköğretim kurumlarımız olarak şu anda yapmakta olduğumuz akademik çalışmaları, akademik performanslı üretimi gerek çevremizle gerek dünyayla paylaştığımızda başta gönül coğrafyamız olmak üzere, komşularımızla dost ülkelerle ve dünya ülkeleriyle çok daha farklı bir etkileşim içerisinde olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de üretilen bilimsel bilginin gerek bölgesel gerek dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayacağına inanıyorum."