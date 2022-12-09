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YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz

Yabancı Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) 2023 yılında YÖK tarafından ilk defa yapılacağını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecek. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabileceklerdir" dedi

Giriş: 09.12.2022 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz - Güncel Haberler
"2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz"
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DHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) 2023 yılında YÖK tarafından ilk defa yapılacağını belirterek, "Bu sınav 2023 yılının ilk ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek. Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecek. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabileceklerdir" dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği toplantısına katılmak üzere Sivas'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kentte önce Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti. Özvar, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantısı'na katıldı.

Son olarak Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katılan YÖK Başkanı Özvar, burada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı pedagojik formasyon eğitimi hakkında konuşan Prof. Dr. Özvar, "Pedagojik formasyon eğitimi lisans eğitimi ile beraber alınması için gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Artık üniversiteyi bitirdikten sonra verilen bir veya iki yıllık formasyon eğitimi yerine, öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencilerimiz de öğretmen olmak isterlerse, sene kaybı yaşamadan, lisans eğitimleri devam ederken formasyon eğitimi almaya başlayabilecekler. Bunun ayrıntılarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

Ayrıca 50d'li araştırma görevlileri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönlendirmesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında 50d statülü araştırma görevlilerimizin 33a kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu konuda, Yükseköğretim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımıza görüşlerimizi daha önce iletmiş olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu çerçevede, çalışmaları hızlı bir şekilde geçekleştirerek tamamlayacağız. Neticesinde çalışmamız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır" dedi.

2023 yılında ilk defa YÖK tarafından YÖS sınavının gerçekleştireceğini açıklayan Prof. Dr. Özvar, "Üniversitelerimizin önemli bir kısmı adına kısaca 'YÖS' denilen, uluslararası öğrencilerin girdiği sınavı yapıyorlar. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında bu sınavlar üniversitelerimiz tarafından yürütülmektedir. YÖK olarak bizler bu sınavların yanında üniversitelerimize yardımcı olmak üzere onların da yabancı öğrenci seçiminde kullanabilecekleri uluslararası bir sınav tertip ettik. Bu sınav 2023 yılının ilk ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek. Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecek. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabilecekler. Bu sınav bütün üniversitelerin dikkate alması gereken zorunlu bir sınav değildir. Bu sınavın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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