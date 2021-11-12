YÖK Başkanı Özvar: 15 olan ihtisaslaşma üniversiteleri 21 oldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaştırması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde Burdur'da 22 üniversite rektörüyle bir araya geldi. MAKÜ Lavanta Tepesi Oteli'nde yapılan toplantıda 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsurun yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan olduğuna dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, "Üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısı büyük önem taşıyor.
Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Program ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamaları hedeflenmiştir. Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir" dedi.
Özvar, konuşmasına şöyle devam etti: "Halihazırda başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2016 yılında 5, 2018 ve 2019 yıllarında ilave 5'er üniversite olmak üzere toplam 15 üniversite ile sürece devam edilmektedir. Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum.”
Programda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Hitit Üniversitesi rektörleri hazır bulunurken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar bölgesel kalkınma odaklı faaliyette bulunacak 7 üniversiteyi de açıkladı. Buna göre Batman, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kamanoğlu Mehmetbey, Munzur ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversiteleri projeye dahil edildi. Yeni katılan üniversite rektörlerine YÖK Başkanı Özvar ve Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından belgeleri verildi.
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