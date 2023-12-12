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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam YOİKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        YOİKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

        Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:30
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        YOİKK, Yılmaz başkanlığında toplandı
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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı, 2024-2028 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Uygulama Çerçevesi konuları ele alınacak.

        Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer alıyor.

        Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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