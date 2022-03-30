Yoğurt suyunun bilinmeyen faydaları

Karnınız acıktığında hızlıca bir atıştırmalığa erişemediğinizde ya da renkli yemek sofralarına eşlik etsin diye elinizin yoğurda gittiğini biliyoruz. Peki, yoğurdu servis ederken çoğumuzun alışkanlık halinde döktüğü ya da süzdüğü yoğurt suyunun faydalarını biliyor muyuz? İşte mutfaklarımızın gizli mucizesi Yoğurt Suyu Faydaları ve Zararları hakkında merak edilenler...

Yoğurt Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Sağlıklı bağırsaklar için hepimizin en kolay erişebileceği doğal destekleyici olan Yoğurt Suyunun Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Hemen her evde her zaman bulunan besinlerin başında gelen yoğurdun dibindeki suyun kalsiyum ve mineraller bakımından oldukça zengin olduğunu söyleyerek başlayalım. İşte madde madde Yoğurt Suyunun Faydaları...

Her şeyden önce yoğurt suyunun oldukça düşük kalorili olduğunu söyleyerek başlayalım. Kilo vermeye çalışanların rahatlıkla tüketebileceği yoğurt suyunun 100 ml'inde sadece 20 kalori alınır.

Tabii bunun yanında yoğurt suyunun yağ yakımını hızlandırdığını da söylemeden geçmeyelim.

Yoğurt suyunun besin değerleri de yüksektir. Bu sayede yoğurt suyu tüketmek kas ve kemik gelişimini destekler. Özellikle büyüme çağındaki çocukların kemik yapılarının güçlenmesine ve kemiklerindeki hücrelerin çok hızlı bir şekilde yenilenmesinde etki gösterir.

Her yaş grubu için kas yırtılması, kemik incinmesi ve kırılması gibi kötü tecrübelerin yaşanması durumunda yoğurt suyunun ilaç niyetine tüketilmesi önerilir.

Yoğurt suyu tüm bunların yanında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvı ihtiyacını karşılamaya da yardım eder.

Yoğurt suyu doğal ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle ödem şikayetiyle uğraşanlar vücutlarındaki ödemden kurtulmak için yoğurt suyu içebilir.

Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarında vücudumuzda dolaşan mikropların tedavisinde de etkilidir.

Bilindiği gibi bağırsak sağlığı için ihtiyacımız olan başlıca şey probiyotiklerdir. Yeteri kadar tüketilmediğinde bağırsak sorunlarına, hazımsızlığa neden olan probiyotikler için de doğal bir kaynak olan yoğurt suyu sizi rahatlatır.

Sporla uğraşanlar, yoğun antrenmanların ardından yaşadığı kas ağrılarını hafifletmek için yoğurt suyu tüketilebilir çünkü yoğurt suyu aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.

A, D, E ve K vitaminleri yönünden oldukça zengin olan yoğurt suyu bağışıklık sistemi için güçlü bir destekleyicidir.

Yoğurt Suyu Cilde Faydaları Neler?

Yoğurt suyunun vitamin ve mineral deposu olduğunu söylemiştik. İçeriğindeki vitaminler sayesinde cilt ve saç sağlığına da iyi gelen yoğurt suyu saçın ihtiyaç duyduğu nem dengesinin elde edilmesine yardım eder.

Yoğurt Suyu Böbrek Taşına İyi Gelir Mi?

Böbrek taşı şikayeti ile uğraşanlar müjde! Yoğurt suyu antioksidan etkisi sayesinde böbreklerin korkulu rüyası böbrek taşının düşürülmesine yardım eder.

Yoğurt Suyu Karaciğere Faydası Nedir?

Yoğurt suyu, karaciğerin temizlenmesinde etkili olan başlıca besinlerden biridir.

Yoğurt Suyunun Zararları Nedir?

Her yaş grubundan insanın rahatlıkla tüketebileceği yoğurt suyunun bilenen bir zararı ya da yan etkisi bulunmamaktadır.