Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!

REKLAM advertisement1

İstanbul'da olay, 3 gün önce Başakşehir’de bir devlet hastanesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise, bir kişinin hastanede taşkınlık yaptığı ve çevreye zarar verdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KAPIYI TEKMELEYEREK KIRDI Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin hasta ziyaretleri dışında hastanenin yoğun bakımında bir hastayı ziyaret etmek istediği, ancak buna izin verilmeyince, şüphelinin kapıyı teklemediğini öğrendi. Olay yeri görüntülerinde, yoğun bakım ünitesine gelen saldırganın, kapıyı defalarca tekmelediği görüldü. REKLAM

O SALDIRGAN AVUKAT ÇIKTI Eldeki görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla saldırganın İstanbul Barosu'na bağlı Avukat F.F. olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay günü, F.F., alkollü olarak hastaneye geldi ve yoğun bakımda yatan bir hastayı görmek istedi.

KAPIYI DEFALARCA TEKMELEDİ Kendisine ziyaret saati dışında olduğu için izin verilmedi. Hastaneden ayrılan F.F., bir süre sonra yeniden hastaneye geldi. Israrla tekrar içeri girmek isteyen F.F.’ye izin verilmeyince olay çıktı. Sinirlerine hakim olamayan F.F., kilitli olan cam kapıya defalarca tekme atarak kırdı. TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Elde edilen görüntüler ve bilgilerin ardından Avukat F.F. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen F.F. “Mala Zarar Verme” ve “Kamu Görevlisine Hakaret” suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.