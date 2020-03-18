LGS ertelendi mi? sorusu lise sınavına hazırlanan öğrencilertin YKS sınavı ertelendi mi? sorusu ise üniversite adaylarının gündeminde. Corona virüsü nedeniyle bir çok tedbir alınırken, okuıllar da tatil edildi. Bu durum karşısında eğitim süreci sekteye uğraya YKS ve LGS adyları, sınav tarihlerinin ertelenmesini talep ediyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte 2020 YKS ve LGS ile ilgili detaylar...

YKS - LGS ERTELENDİ Mİ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Corona virüs tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'ye dair süreç ile ilgili "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.

LGS NE ZAMAN? 2020

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2020 LGS sınavı 7 Haziranda yapılacak. Sınavda iyi bir başarı elde eden öğrenciler istediği okulda okuma şansı kazanacak.

YKS NE ZAMAN? 2020

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? ÜCRET NASIL YATIRILIR?

YKS geç başvuru günü bugün ve yarın olarak belirlendi. ÖSYM adayların internet üzerinden yapacağı başvuruları yarın (19 Mart) saat 23.59'a kadar almaya devam edecek. YKS geç başvuru ücreti (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin)105 TL olarak belirlendi. 2019-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2020-YKS’de merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2020-YKS geç başvuru ücreti 30 TL olarak belirlendi. Başvuru ücreti, geç başvuru günlerinde ödenmelidir.

geç başvuru için tıklayın

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 18- 19 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyeceklerdir.

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2019-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru günlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.