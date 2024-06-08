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        Haberler Bilgi Yaşam YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı! Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi?

        Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi?

        YKS 2024 sınav sorularından birisi de Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi oldu. TYT'de çıkan sorular ve cevaplar gündemde yer almaya devam ediyor. İşte YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:46
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        • 1

          YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te tarih dersine ait sorular arasında Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği oldu. Peki YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı nedir? Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi?

        • 2

          YKS TYT TÜRK BEYLİĞİ SORUSUNUN CEVABI

          Harzemşahlar

          YKS'DE İLK OTURUM BİTTİ!

          Bugün milyonlarca üniversite adayı için heyecan dolu bir gün yaşandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi.

        • 3

          YKS'DE DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

          Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

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