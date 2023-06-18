İKİNCİ OTURUM AYT VE ÜÇÜNCÜ OTURUM YDT YARIN YAPILACAK

18 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak.

Aynı gün gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak. YDT, 5 dilde uygulanacak.