YKS yani üniversite sınavı için en önemli eşik geçildi. YKS oturumları dün ve bugün gerçekleştirildi. Adaylar tüm çalışmalarının sonucunu YKS'de aldı. Şimdi sırada sonuçların açıklanması, ardından da üniversite tercih maratonu var. İşte 2020 (üniversite sınavı) YKS ile ilgili detaylar...

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınavların sona ermesinin ardından adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS soru ve cevap anahtarı ile adaylar başarılarını ve puanlarını tahmin edebilecekler. Ancak henüz ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarını açıklamadı. ÖSYM'nin en geç yarın yani Pazartesi akşamına kadar YKS soru ve cevap anahtarlarını yayımlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçlarının 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanması bekleniyor.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN, YKS'Yİ DEĞERLENDİRDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı." dedi.

Aygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin (YDT) sona ermesi üzerine AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı." bilgisini verdi.

SORUMLU VE BİLİNÇLİ DAVRANAN ADAYLARA TEŞEKKÜR

Aygün, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum.”

Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür eden ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının ‪28 Temmuz‬'da açıklanacağını sözlerine ekledi.