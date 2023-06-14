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YKS SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERİ | ÖSYM MEB 2023 YKS sınav gözetmeni, görevli ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

YKS sınav gözetmen, görevli ücretleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavına 3 milyondan fazla aday katılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenen kişiler sınavlarda görev alacak. İşte 2023 YKS sıbav gözetmen ücretleri...

Giriş: 14.06.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS sınav gözetmen ücretleri, 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde gündeme geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  gerçekleştirilen sınavlarda görev alanlara sınav gözetmen/görevli ücreti ödeniyor. 2023 yılı Ocak ayında yapılan memur zammının ardından sınav görevli/gözetmen ücretleri de yeniden belirlendi. İşte 2023 YKS sınav gözetmen ücretleri...

  • YKS SINAV GÖZETMEN/GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

  • 2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

    2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

    2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

    2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

    2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında  602 TL alacak.

  • 2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında  730 TL alacak.

    2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında  548 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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