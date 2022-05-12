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YKS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2022 Üniversite sınavı TYT - AYT - YTD hangi gün ve ne kadar kaldı?

YKS ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri açıklandı!

YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite sınavı başvurusunu tamamlayan öğrenciler heyecanla sınav gününü beklemeye başladı. 16 Mart'a kadar süren geç başvuru tarihi ile sona eren başvuru sürecinin ardından ülke genelinde sınavda ter dökecek öğrenciler "2022 YKS (TYT - AYT) ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, detaylar...

12.05.2022 - 00:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Üniversite sınavına az bir süre kala gözler YKS tarihlerine çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen sınavlara girecek olan öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

  • YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

    Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

  • YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
    Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

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