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YKS başvuru kılavuzu ve sınav ücreti ödeme ekranı: 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, ne zaman ve hangi bankaya ödenecek? ÖSYM YKS başvurusu başladı mı, kılavuz yayınlandı mı?

YKS başvuruları başlıyor.. ÖSYM AİS ekranı

Milyonlarca öğrencinin günlerdir heyecanla beklediği YKS 2022 başvuruları için geri sayım bitti ve sene balında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başknalığı sınav takviminde açıklanan YKS başvuru tarihleri geldi çattı. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvurulaırnın 11 Şubat 2022 tarihinde başlaması gerekiyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarına başvurmak ieteyen öğrenciler YKS başvurularını araştırıyor.

11.02.2022 - 18:56 | Güncelleme: GÜNDEM

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    ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve Şubat ayı içinde tamamlanacak. YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar YKS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra ÖSYM internet sitesi aracılığı ile başvurularını yapmaya başlayabilecek. ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS başvuru kılavuzu araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı YKS başvuru kılavuzu yaynlandı mı, YKS 2022 başvuruları başladı mı sorularının cevapları ve YKS başvuru tarihleri ile ilgili merak edilenler...

     

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu henüz yayınlamadı.

  • YKS 2022 NE ZAMAN?

    Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

     

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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