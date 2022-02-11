ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve Şubat ayı içinde tamamlanacak. YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar YKS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra ÖSYM internet sitesi aracılığı ile başvurularını yapmaya başlayabilecek. ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS başvuru kılavuzu araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı YKS başvuru kılavuzu yaynlandı mı, YKS 2022 başvuruları başladı mı sorularının cevapları ve YKS başvuru tarihleri ile ilgili merak edilenler...