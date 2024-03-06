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        Haberler Gündem YKS için son şans: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru dönemi başladı! YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

        YKS için son şans: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru dönemi başladı! YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?

        Aday öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sınavı için geç başvurular başladı! Üniversite hayatının ilk adımı olan YKS için başvurular hakkında en merak edilen konu başvuru ücretinin ne kadar olacağı yönünde. TYT-AYT ve YDT sınavlarına sayılı gün kalmışken öğrenciler geç başvuruları kaçırmamak için büyük titizlik gösteriyor. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:30
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        • 1

          Üniversite hayatının ilk adımı olan YKS sınavına sayılı günler kaldı. 8 Haziran Cumartesi 2024'te gerçekleşecek olan TYT sınavının ardından 9 Haziran'da AYT ve YDT sınavları yapılacak. Sınavdan önceki son durak geç başvuru dönemini kaçırmak istemeyen öğrenciler geç başvuruları nasıl yapacaklarını araştırıyor. İşte, YKS geç başvurularına dair tüm detaylar...

        • 2

          YKS GEÇ BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

          Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin girdiği ve 3 sınavı (TYT, AYT, YDT) kapsayan YKS için geç başvurular dün (5 Mart) başladı. Önceki dönem başvuruları kaçıran aday öğrenciler geç başvuru sürecini değerlendiriyor. Başvurular bugün ve yarın da devam edecek. 7 Mart'ın ardından başvurular tamamen kapanacak.

        • 3

          GEÇ BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

          Geçerli bir fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerini doğru bir şekilde giren öğrenciler geç başvuruları AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

          YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

          YKS geç başvuruları yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Öğrenciler TYT, AYT VE YDT oturumlarının her biri için ücret ödeyecek .Güncel olarak belirlenen geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL.

        • 5

          ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, geç başvuru sürecinin başlamasına ilişkin açıklamada bulundu:

          "8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum."

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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