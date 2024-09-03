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        YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları sonrası YKS ek tercih tarihleri gündeme geldi. Bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla bir kez daha istedikleri bölümleri ve okulları tercih edecek. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:37
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        • 1

          Eylül ayına girilmesiyle birlikte YKS ek tercihler merak ediliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite boş kontenjanlar da ÖSYM 2. yerleştirme kılavuzunda yer alacak. İşte YKS ek tercihler hakkında bilgiler…

        • 2

          YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

          Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

          Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.

        • 3

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

          Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        • 4
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