Binlerce öğrenci 2021 YKS ek tercih işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. YKS yerleştirme tercihleri 23 Eylül 2021 23.59'da sona erecek. Tercihlerini tamamlayan YKS adayları Üniversite ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YKS EK TERCİH İÇİN ÖSYM'DEN DUYURU
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün'ün açıklamaları şu şekilde;
“Değerli YKS adaylarımız,
2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim.
Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.
İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”
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