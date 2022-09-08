Hemen belirtelim ki ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih boş kontenjan ve YKS ek tercih taban puanları kamuoyuyla paylaşıldı.

YKS ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte ek tercihlerde başladı. Ek tercih süreci öncesinde ise gözler YKS ek tercih taban puanları ve YKS ek tercih boş kontenjanları tablosuna çevrildi.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri YÖK tarafından duyuruldu. YKS ek tercihleri 7 ile 13 Eylül günleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirecekler.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.