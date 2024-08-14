Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS boş kontenjanlar 2024: YKS boş kontenjanlar ve 2-4 yıllıık üniversite taban puanları açıklandı mı?

        YKS boş kontenjanlar 2024: YKS boş kontenjanlar ve 2-4 yıllıık üniversite taban puanları açıklandı mı?

        YKS tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar YKS ek tercihler için geri sayıma geçti. 2. Tercih sürecinde üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme yapılacak. Bu aşamada ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 adaylara yol gösterecek. YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık (önlisans-lisans) üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Peki YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üniverste boş kontenjanlar 2024 sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Hiçbir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih döneminde kalan kontenjanları değerlendirecek. Bu kapsamda ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2. tercih tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Peki YÖK ATLAS ile 2024 YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üniversite boş kontenjanlar 2024 listesi...

        • 2

          YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

          2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

        • 3

          ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

          Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

          Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

        • 4

          YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. 2024 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile netleşecek.

          2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

        • 5

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        • 6

          Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;

          Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

          Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

          Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

          Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa