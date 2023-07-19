YKS birincisi kim oldu? 2023 üniversite sınavı YKS birincisi kaç puan aldı?
YKS birincisi, 2023 üniversite sınavının sonuçları beklenirken araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Temmuz itibarıyla açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda "YKS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı?" sorusu gündem oldu. İşte, 2023 üniversite sınavı birincisi ile ilgili detaylar...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Sınav sonuçları için artık nefesler tutulmuşken YKS birincisinin kim olduğu sorgulaması da sıklaştı. Peki, bu senenin YKS birincisi kim oldu, birinci hangi şehirden çıktı? İşte, detaylar...
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2023 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?
YKS birincisi henüz açıklanmadı. TYT-AYT ve YDT birincilerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor. Bu bağlamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
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2022 YKS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 2022 YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı. TYT oturumunda birinci olan isim ise Kocaeli'nden Zeynep Dila Kuyucu oldu.
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TYT birincisi:
Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu
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AYT birincileri:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
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YDT birincileri:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul