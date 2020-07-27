YKS birincileri kimler oldu? Sorusunun yanıtı belli oldu. 2020 YKS sona ererek sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı duyuru da YKS birincilerinin kimler olduğunu duyurdu. İşte YKS birincileri...

YKS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "YKS birincilerimizin illeri: TYT birincileri; 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; sözel: İzmir, eşit ağırlık: Osmaniye, sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim" dedi.