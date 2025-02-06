YKS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS başvuru ekranı, sınav ücreti ve TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
Üniversiteli olmak isteyen adayların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 5 aydan kısa bir süre kaldı. YKS başvuru ve sınav tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları bugün başladı ve 3 Mart'ta sona erecek. Üniversite sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece gündemde yer alan ''2025 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Peki, TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman? İşte 2025 YKS başvuru ekranı, ücreti ve üniversite sınavı oturumları hakkında detaylı bilgiler…
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Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisine yer verilmişti. Takvimde belirtildiği gibi üniversite sınavı başvuru kılavuzu bugün yayımlandı ve böylece YKS başvuruları başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Ardından sınav ücretini yatıracak. Peki, 2025 YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte, YKS başvuru ekranı, ücreti ve TYT, AYT, YDT sınav tarihleri hakkında detaylar…
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2025 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.''
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2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.
Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.
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SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?
2025-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
Sadece TYT’ye girecek adaylar 450,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 900,00 TL,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 1350,00 TL yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2025 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 4 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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2025 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.