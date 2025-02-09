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        Haberler Bilgi Ekonomi İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler, ne kadar ödenecek?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ve şartları: 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı 4 şubat tarihi itibarıyla devreye alındı. Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı verecek programın detayları da belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, öğrenciler haftada kaç gün çalışacak, ne kadar para kazanacak?'' sorularına yanıt verdi. İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı, şartları ve ödeme tutarı hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:02
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        • 1

          İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Cıumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı’na katılan üniversite öğrencileri, eğitimlerini sürdürürken kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda gençler, çalıştıkları gün kadar destek ödemesi alacak. Konu ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi verdi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı, şartları ve destek tutarı hakkında detaylı bilgiler…

        • 2

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DEVREYE ALINDI

          Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat Salı günü itibarıyla devreye alındı.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ''Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir.'' ifadelerini kullandı.

          İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin, katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacağını söyledi.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerin faydalanacağını aktardı.

        • 3

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

          Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi. Buna göre, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının önümüzdeki 10-14 Şubat tarihlerinde başlaması bekleniyor.

          Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı’nı başlattı.

          İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek.

          Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz.

          Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

        • 5

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI YAŞ SINIRI VAR MI?

          İŞKUR Gençlik Programı için herhangi bir yaş sınırı detayı bulunmuyor.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesi planlanıyor.

        • 6

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

          İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

        • 7

          İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

          Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.

          Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.

        • 8

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI

          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          b) Kuruma kayıtlı olmak,

          c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

          ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

          d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

          e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

          f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

          g) Hane gelir şartını sağlamak,

          ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

          h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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