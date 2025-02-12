Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Bu yıl emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilirken konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 oranında artışla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplam 6 bin TL ödeme yapmıştı. Ramazan Bayramı yaklaşırken 2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı tahminleri 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı ve ne zaman yatacak?
- 1
Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak SGK 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler tarafından merak ediliyor. 2024 yılında emekli ikramiyesi tutarı, 3 bin TL olarak belirlenmiş ve emeklilere 2 bayram için toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu yılki emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar Ramazan Bayramı yaklaşırken hız kazanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri için tahminler...
- 2
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı için Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Bakan Işıkhan rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.
- 3
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAM ORANI TAHMİNLERİ
Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı, Ocak zammının ardından gündeme geldi. Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bu nedenle 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı belli olmadı. Ancak ikramiyelerin emekli maaş zammı oranına paralel artırılabileceği konuşuluyor.
Eğer yüzde 15,75 oranında zam yapılırsa, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükselecek.
İkramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
-
- 4
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
- 5
2024 YILINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?
Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.
Böylece SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
- 6
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
-