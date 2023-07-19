YKS sözel puanı ile öğrenci alan bölümler hangileri? İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması
YKS sözel puanı ile öğrenci alan bölümler araştırmaları hız kazandı. 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. 20 Temmuz'da açıklanacak olan üniversite sınav sonuçlarının ardından adayların tercih süreci başlayacak. Tercih listelerini hazırlayan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına göre 24 tercihte bulunacak. İşte 2023 YKS sözel ile alan bölümler...
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Sözel ile alan bölümler, 17-78 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları sonrasında gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih süreci başlayacak. 24 tane tercih yapacak olan adaylar 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamasını sorguluyor. İşte 2023 YKS AYT sözel puanı ile alan bölümler...
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4 YILLIK SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ)
Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ)
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SÖZ)
Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SÖZ)
El Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SÖZ)
Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Fotoğraf (4 Yıllık) (SÖZ)
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Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SÖZ)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Gazetecilik (4 Yıllık) (SÖZ)
Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SÖZ)
İlahiyat (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
İslami İlimler (4 Yıllık) (SÖZ)
Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
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Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)
Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SÖZ)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)
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Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SÖZ)
Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SÖZ)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Tarih (4 Yıllık) (SÖZ)
Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SÖZ)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Türkoloji (4 Yıllık) (SÖZ)
Yeni Medya (4 Yıllık) (SÖZ)
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)