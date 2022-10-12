YKS 3. ek tercih var mı, olacak mı? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih ne zaman, tercihler nasıl ve nereden yapılacak?

YKS ek tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih tarihleri bekleniyor

YKS 3. ek tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. Ek tercihlerde bir üniversiteye yerleşemeyenler YKS 3. ek tercih ile şanslarını deneyecekler. Adayların gözü ÖSYM YKS 3. ek tercih kılavuzu ile açıklanacak 3. ek tercih tarihlerine çevrilmiş durumda. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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