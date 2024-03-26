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        Haberler Gündem YKS 2024 ne zaman? YKS hangi ay yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde!

        Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde! YKS ne zaman?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS için geç başvurular sürerken öğrencilerin gündeminde "2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları yer alıyor. İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:38
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı için, adayların mağduriyet yaşamamaları adına ikinci bir geç başvuru hakkı tanıdı. Başvuru süreci devam ederken gözler üniversite sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        • 2

          YKS 2. EK GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

          Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

        • 3

          ÖSYM'den, alınacak geç başvuruya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,

          "Başkanlığımızca 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir.

          Başvuru işlemleri 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan 'ödemeler' alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapılabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2024-YKS'ye, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuru bilgileri geçerlidir ancak adaylar, istedikleri takdirde bu bilgilerinde (sınav merkezi değişikliği) değişiklik yapabilecektir. 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında YKS'ye başvuran ancak AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar da istedikleri takdirde 2. geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

          Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart'ını edinen veya kartındaki fotoğrafını yenileyen adaylar da 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar sistemdeki fotoğraflarını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart'ındaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyebileceklerdir" denildi.

        • 4

          YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.

          Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

        • 5

          YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YKS'nin geç başvuru dönemindeki ücreti 442,5 TL idi. İkinci geç başvuru sürecinde de aynı ücretin ödenmesi bekleniyor.

        • 6

          YKS NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024

          2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024

          3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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