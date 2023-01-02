YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS 2023 tarihleri belli oldu mu?

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2023 yılının gelmesiyle birlikte lise son sınıfa giden öğrencilerin ve velilerinin gündeminde YKS yer almaya başladı. Takip edilen "YTD, AYT, TYT, YKS ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. YKS HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının açıklamalarına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde duyuru yaptı. Çelik konuşmasında; "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." ifadelerini kullandı.

TARİH ERTELENDİ Belli olan sınav tarihlerinin seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelendiğini belirten Ömer Çelik, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

YKS İLK SINAV TARİHİ NASILDI? ÖSYM tarafından yayınlanan YKS sınavı için belirlenen ilk tarih 17-18 Haziran 2023’tü. Başvurular ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. YKS 2023 TARİHİ NE ZAMAN? ÖSYM tarafından YKS’nin olacağı yeni tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Sınav takvimi yayınlandığı zaman haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) KİMLER BAŞVURABİLİR? Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun