Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS taban puanları açıklandı mı? ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

        YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024: YKS Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak. Üniversite tercihlerinin başlaması ile YKS taban puanları, boş kontenjan ve başarı sıralaması gündeme gelecek. Peki, YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler, tercih süreci ile YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesine çevrilecek. YKS taban puanları üniversitelerin alım yaptığı en düşük puanı, taban puan ise alım yaptığı en büyük puanı ifade etmektedir. İşte, YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması bilgisi

        • 2

          YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

          Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

          İşte TYT'den yer alan bazı bölümler…

          Acil Durum ve Afet Yönetimi

          Adalet

          Ağız ve Diş Sağlığı

          Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

          Ambalaj Tasarımı

          Ameliyathane Hizmetleri

          Anestezi Arıcılık

          Aşçılık

          Atçılık ve Antrenörlüğü

          Atık Yönetimi

          Avcılık ve Yaban Hayatı

          Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

          Bağcılık

          Bahçe Tarımı

          Bankacılık ve Sigortacılık

          Basım ve Yayın Teknolojileri

          Basın ve Yayıncılık

          Bilgi Güvenliği Teknolojisi

          Bilgi Yönetimi

          Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

          Bilgisayar Operatörlüğü

          Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

          Bilgisayar Programcılığı

          Bilgisayar Teknolojisi

        • 3

          Bilişim Güvenliği Teknolojisi

          Bitki Koruma B

          iyokimya

          Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

          Boya Teknolojisi

          Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

          Tapu ve Kadastro

          Tarım Teknolojisi

          Tarım Makineleri

          Tarımsal İşletmecilik

          Tarla Bitkileri

          Tekstil Teknolojisi

          Tekstil ve Halı Makineleri

          Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

          Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

          Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

          Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

          Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

          Tohumculuk Teknolojisi

        • 4

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

          Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek. Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        LED ekran böyle devrildi!
        LED ekran böyle devrildi!
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa