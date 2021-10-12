ÖSYM başkanı açıkladı: YKS 2. ek tercih başlıyor

2021 YKS ek yerleştirme tercihlerinin alınmaya başlamasıyla birlikte 140 alanlar ne zaman tercih yapacak? sorusu yeniden gündeme geldi. Üniversite sınavında 140 puan alan ve baraj altında kalan öğrenciler, tercihlere ilişkin açıklama bekliyor. İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu. Aygün paylaşımında "2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.

Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler." dedi.

2021 YKS 2. ek yerleştirmeye ilişkin net bir tarih henüz duyurulmadı.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." demişti.