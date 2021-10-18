YKS 2. ek tercih başvuruları 14 Ekim'de başlamıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte YKS 2. ek tercih sonuçları hakkında...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS 2. ek tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr internet sitesinden tamamlanacak. Yapılacak değerlendirme sonrası YKS 2. ek tercih sonuçları ilan edilecek. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.

Ancak ilk tercih süreci göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.