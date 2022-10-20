Elektrik akımı ile yiyecek yakılır. Yanan besin ısı oluşturur ve ısı etrafı su ile çevirili olan termometrenin derecesini artırır.

Isınma miktarından yola çıkılarak da besin değeri hesaplaması ve ne kadar enerjiye sahip olduğu hesaplanır. Bomba kalorimetresi ile besinlerin brüt enerjisi ölçülür.