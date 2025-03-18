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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine köpek saldırısı: Çocuğun durumu ağır | Son dakika haberleri

        Yalova'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuğun durumu ağır

        Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:21
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        Yine köpek saldırısı: Çocuğun durumu ağır
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        Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'ndaki evinden, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya (5) sahipsiz köpekler saldırdı.

        Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Sahipsiz köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

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        Bu arada Hamo'ya saldıran sahipsiz köpeklerin çocuğun etrafında görüldüğü anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

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        Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Akbulut, bir alt sokakta oturduğunu ve ağabeyinin aracıyla geçtikleri sırada birkaç köpeği fark ettiğini söyledi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Köpeklerden birinin arsa içerisinde, ağızında ilk başta poşet olduğunu zannettiği çocuğu salladığını görünce hemen araçtan indiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        "Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Normalde görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah'ın takdiri diyorum. İnşallah iyileşecek diye ümit ediyoruz. Bunlar mahalleye ait köpekler değil. 4-5 köpekti. Çeteleşmiş köpekler normalde buralarda görülen bir şey değil. Araçtan indiğimde kimse yoktu. Köpekleri kovaladık. Sonra 112'yi aradık. Çocuk yerden kalkmaya çalışıyordu. Boynunda 5-6 yarası vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu."

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yaralı çocuğun amcası Rahmi Hamo ise olayı komşularından öğrendiklerini ve geldiklerinde ağabeyinin oğlunu yerde yaralı gördüğünü belirterek, doktorların yeğenin durumunun ciddi olduğunu söylediklerini ifade etti.

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        #Köpek saldırısı
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