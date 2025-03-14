Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta sahipsiz köpekler çocuklara saldırdı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklardan biri yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuklara saldırması sonucu 1 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta sahipsiz köpekler çocuklara saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ın Şarkışla Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuklara saldırması sonucu 1 çocuğun yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yıldırım Mahallesi'nde sabah okula gitmek isteyen öğrencileri sokakta bulunan sahipsiz 3 köpek kovalamaya başladı.

        Köpekler, kaçarken yere düşen 4'üncü sınıf öğrencisi B.K.'ye (10) saldırdı.

        .png
        .png

        Çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

        Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin çocukları kovalaması, düşen çocuğa saldırmaları ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

        .png
        .png

        İlçede esnaflık yapan saldırıya uğrayan çocuğun babası Esat Kılıç, evladının saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattığını belirterek, "Sabah okula gitmek için çocuğum aşağı iniyor. Burada köpeklerin saldırısına uğruyor. Bizim dairenin önünde oturan çocukları kovalıyor. Benim çocuğum koşarken düşüyor. 3 köpek aynı anda saldırıyor. Komşumuzun sayesinde kurtuluyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sivas haberleri
        #Köpek saldırısı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa