Başakşehir’de karasını öldüren bir kişi polisi arayarak, “Karımı öldürdüm, intihar edeceğim” deyip intihar girişiminde bulundu.

İHA'nın haberine göre koca vahşeti, Başakşehir'de bir sitede bulunan villada meydana geldi. İddiaya göre, Naci Yörükoğlu ile eşi Derya Yörükoğlu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sonucu Naci Yörükoğlu, eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşinin öldüğünü anlayan cani koca daha polisi arayıp karısını öldürdüğünü ve kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı kıran ekipler içeri girince dehşetle karşılaştı. Eve giren itfaiye ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken, yaralı cani koca ise olay yerin de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.