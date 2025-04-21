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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti! Taksici, Ukrayna uyruklu karısı Hanna Dürçek'i öldürdü! | Son dakika haberleri | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yine kadın cinayeti! Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!

        Kadın cinayetleri tüyler ürpertmeye devam ediyor. Kan donduran son olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. İlçede taksi şoförü Ferhan Dürçek, tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu karısı Hanna Dürçek'i silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:30
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        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
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        Zeytinburnu'nda taksi şoförü Ferhan Dürçek (63) ile tercümanlık yapan eşi Hanna Dürçek (44) arasında tartışma yaşandı.

        DHA'nın haberine göre bu sırada Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra intihar etti. Olay yaşandığı sırada Ferhan Dürçek'in kızı ve kardeşinin balkonda oturdukları öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Ferhan Dürçek ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

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        KIZI VE KARDEŞİ BALKONDA OTURUYORDU

        Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        BORÇLAR NEDENİYLE TARTIŞMA İDDİASI

        Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

        Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Hanna Dürçek
        #Ferhan Dürçek
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