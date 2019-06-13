13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden 'maganda' son olarak dün akşam Kırıkkale'de ortaya çıktı. 16 yaşındaki E.K, düğünde başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin iki kalabalık ailesinin düğününde, iddiaya göre M.Ç. ile H.Ç. rastgele ateş açmaya başladı. O sırada düğünde oynayan E.K, kanlar içinde yere yığıldı. E.K.'nin yanına koşan akrabaları, başından yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, maganda kurşunuyla ağır yaralanan E.K.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, havaya ateş ettikleri öne sürülen şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
OTOMOBİLDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Otomobille olay yerinden kaçan 2 şüphelinin M.Ç. ile H.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.Ç. ve H.Ç.'nin kaçtığı aracı, Yuva Mahallesi Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan M.Ç, arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Aracın sürücüsü H.Ç. ise otomobili durdurarak polise teslim oldu. Olay yerinden kaçan M.Ç.'de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
BU YILIN İLK 5 AYINDA 1 ÖLÜ, 1'İ ÇOCUK 2 YARALI
- Afyonkarahisar'da 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, AK Parti'li İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ilıca, düğünde atılan maganda kurşunuyla sağ ayağından yaralandı.
- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 29 Nisan'da meydana gelen olayda, düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurulan İzzettin Doğan (37) hayatını kaybetti.
- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 24 Mart'ta yaşanan olayda, düğünde havaya tabancayla havaya ateş açılması sonucu karnına mermi isabet eden Talha Umut Genç (8) ağır yaralandı.
SON 3 YILDA 29 ÖLÜ, BİNİN ÜZERİNDE YARALI
- 2018 yılında düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda rastgele ateş edilmesi sonucu 9'u ölümlü, 448'i yaralamalı toplam 457 olay meydana geldi.
- 2017 yılında "maganda" kurşunlarından dolayı 11 ölümlü, 623 yaralamalı olay yaşandı.
- 2016 yılında havaya ateş edilmesi nedeniyle düğün ve asker uğurlaması gibi organizasyonların 9'unda ölüm, 581'inde yaralanma yaşandı.
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