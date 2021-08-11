Manavgat'ta korkutan yangın!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkiindeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle 3 evin hasar gördüğü Çobanpınarı köyünün Sarıdere Mahallesi boşaltıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.