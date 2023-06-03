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23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın milletvekili olarak görev yapan Yılmaz Tunç, yeni Adalet Bakanı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Tunç'un biyografisine dair bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında bilgiler...

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Bartın / Ulus - 1971, Ali Rıza, Behiye.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir