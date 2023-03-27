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Yılmaz Erdoğan, üzüntüsünü şiirleştiren adam

Yılmaz Erdoğan, 2011 Van Depremi için üzüntüsünü kaleme aldığı şiirle kelimelere dökmüştü. Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kayıpları için bir kez daha üzüntüsünü kelimelerle dile getirdi. Yılmaz Erdoğan'ın 4 deprem şiirini ve çeşitli şiir kitaplarında yer alan 7 şiiri okuyacaksınız

Giriş: 27.03.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • YURDUM SEVMEK MACERADIR
    Maceradır
    Ülkeme aşk mektubudur
    Her yaban neylersin ki yavan
    Edirne ötesi sabah kahvaltıda
    Biz de onun çay altıdır esası
    Ezine beyazı ve Gemlik siyahı
    Olmadan olmaz
    Bir de otlu peynir çıkarırsanız
    Sizden tatlısı bulunmaz
    Yurdum sevmek maceradır
    Öyle güzeldir ki çünkü
    Onu sevmek marifet bile sayılmaz
    Ankara keskinin Bozkırında
    Isırırken tenini
    gecenin süt dişleri
    Ya da deki "Eyvah", de ki "Havar"
    Erciş'te, bir göçükte çocuk
    İstihkakından karılmış
    Bir beton muammasının altında
    Herkesten "Orda kimse var mı?"
    kadar uzakta
    Misafir nefeslerle umut sayıklarken
    Yurdum sevmek maceradır...
    Ya da büyük kalpli isimsiz bir kurtarıcı
    Bir serdengeçtinin kuvvetli eli,
    sıkısından kavrayınca seni
    Bir bebek gibi gülümseyince
    kurtaranın yer yüzü

    Yurdum sevmek maceradır...
    Yaralarına deyince çok uzaktan
    tanımadığın bir dostun merhemi
    Göz pınarlarına taşınca memleket ve
    merhamet kelimeleri
    Yurdum sevmek maceradır..
    Maceradır çünkü sevmek esasen
    dilsiz Gönderenin adresi yok bu aşk
    mektubu Bu darb-ı mesel
    Bu cürmü masal
    Sensiz olmaz, sensiz olmasın
    Sensiz olacaksa, olmasın...

    (2011 Van Depremi için)

  • Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da
    Taştan heykeller gibi bakıyoruz
    Nemrut Dağı'ndan şimdi dünyaya,
    Başımıza gelenin ne olduğunu
    Tam anlayamadık da...

    Pazarcık, Elbistan
    Ve Samandağ'da,
    Hani yalnız bereket yağardı
    İskenderun Ovası'na?

    Şiir başlıyorsa madem,
    Sözün bittiği yerde,
    Dilimize çevirmek
    Eğer mümkünse.........

    Bilmem belki de değildir.
    Söz sanatlarından hiçbiri
    Hatta hiçbir güzel şey
    Bu ana eşlik etmek
    İstemeyecektir.

    (6 Şubat depremleri için) 

  • Gerçek ne kadar telaşlı
    Hakikat o kadar vakur
    Ne ekersen onu biçersin
    İlim açık konuşur

    Lakin şifası mümkün olmayan
    Gözyaşlarıyla oluşan bu koca boşluk
    Evladının canıyla sınanan bir insanın
    Nereye başvuracağını bilmediği davası...

    Allah'ım neden
    Burada çatallaşır
    Her zaman kader?
    Bir dondurmacı neşesi
    Bir türkü membası
    İsyan değil haşa
    Yalnızca bir sorudur:
    Neden Maraş,
    Hep bir uzun havanın konusudur?

    (6 Şubat depremleri için) 

  • Ah benim güzel Antakya’m…
    Sen üzme kendini bu kadar.
    Olan bize olur,
    Coğrafya kendini tazeler.
    Dağılır gene kara bulutlar.
    Bilirsin güneş
    Bizim Hatay’ı çok sever.
    Biraz sabır,
    Biraz yağmur,
    Biraz da zahter…

    (6 Şubat depremleri için)  

  • BÜYÜYORUM
    Büyüdükçe,
    Sentetik zamanlara
    Kangren ayaklar bastım,
    İzi kaldı
    Ömrümün...

    Kara çaldılar yüzüme
    Bütün kara parçalarında
    Elbette
    'Afrika dahil'
    Parça başı çalışan
    Kiralık katildi zaman.

    Gülüşüm sivas yangını,
    Ağlarsam kızma...
    Ölmek bile
    Yakışıyor bazı adama...

  • YAŞAYABİLME İHTİMALİ
    Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan
    Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam...
    Ben seninle bir gün Veyselkarani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim.
    İlkokulun silgi kokan, tebeşir lekeli yıllarında
    Ankara'da karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman
    özlemeye başladım herkesi...
    Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki, adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra..
    Bizim Kemalettin Tuğcu'larımız vardı...
    Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı...
    Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda,
    solculuk oynamaya başladık..
    Ben doktor oluyordum sen hemşire, geri kalanlar kontrgerilla...
    Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara ve
    Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle...
    Ağbilerimizden öğrendik, S harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi..
    Ankara'ya usul usul karbonmonoksit yağıyordu.
    Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri.
    Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben.
    Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim..
    Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak..
    Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu..
    Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri.
    Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim
    Ve hiç bir mahkeme tutanağında geçmedi adım
    Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece
    Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde, ama sen yoktun
    Ben, senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum, suni teneffüs saatlerinde
    Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu
    Ben, senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum.

    Ben, senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.

    Yaz sıcağı toprağa çekiyor da tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini
    Sonra otobüs oluyordum, kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü
    Ne yana baksam dağ ve deniz sanıyordum
    Muş ovasının yalancı maviliğini
    Otobüs oluyordum bir süre
    Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum, yanağım otobüs camının garantisinde
    Otobüs oluyordum
    Bir ülkeden bir iç ülkeye
    Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum.
    Zap suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin
    Korkuyordum
    Sonra iniyordum otobüsten
    Çarşıdan bizim eve giden, ömrümün en uzun,
    ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk,
    ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum.
    Çünkü sonunda annem oluyordum, babam kokuyordum sonunda..
    Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan
    Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam
    Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda
    Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği
    bir yol üstü lokantasında
    Ben seninle, Ağrı dağına mistik ve demli bir çay kıvamında bakan
    Doğubeyazıt'ın herhangi bir toprak damında
    Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim

    Ben senin, beni sevebilme ihtimalini sevdim!

  • ADIN BAHARDI
    Kente yanlızlık gelirdi sen uyuyunca
    Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
    Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
    Aşkın içimde solardı adın bahardı

    Eteğini koştururdun sokağımızda
    Sokak sus pus olur sana bakardı
    Bilmezdin gizliden izlediğimi
    Gözlerim gözlerinden korkardı
    Hatırlıyorum adın bahardı

    Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin
    Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin
    Bilmezdin her sabah seni yolcu ettiğimi
    Yüreğim yol boyu ardından ağlardı
    Hatırlıyorum adın bahardı

     

  • AŞK HAYATI
    Sevmek gibi geliyordu her şey,
    Sevmek gibi gidiyordu kadın
    Adının anlattığı,canın teni yakmasıydı,
    Bir bulut evet ama aslolan
    Bulutun suyu yağmasaydı...

    'Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey'
    Ve boşanmak için
    En az iki şahit gerekiyordu

  • SEVMEKTEN GİDİNCE 
    Sen beni sevmekten gidince ben bana borçlu kaldım
    Ya sen bana fazla geldin ya ben sana az kaldım
    Gitme bir adım öteye gülüm bir adımda gurbet olur
    Gitme bir nefes öteye gülüm her nefes hasret olur

    Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde
    El tutmak yol açıyor diye hesapsız
    Susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları
    Yasak kelime oyunu yapmak
    Yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak
    Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok
    Tomurcuklanmak günah
    Ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ardarda uyumamak
    Kimse ölmesin diye
    Kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak
    Güneşi ayı ve hatta hiç bir tabiat olayı
    Şahit gösterilmeyecek hiç bir sevdaya
    Ne deniyorsa onu atacak kalp
    Ve süresi24 saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın

    Sen sesini alıp gidince ben burda dilsiz kaldım
    Ya sen bana fazla geldin
    Ya ben sana az kaldım
    Gitme bir adım öteye gülüm bir adımda gurbet olur
    Gitme bir nefes öteye gülüm her nefes hasret olur

  • ACI
    Yaşamak uğruna
    Ölmek bu olsa gerek
    Sevmek uğruna
    Acı çekmek bu olsa gerek
    Hayat uğruna
    Savaşmak bu olsa gerek
    Peki ya senin uğruna
    Üzülmek niye?

  • GÜLÜŞÜN
    Gülüşünde bir mana var,
    Saklayamazsın.
    Sarılışında ne düşler,
    Ne düşükler,
    Sakınamazsın.

    Aynı yolları,
    Kimsesiz mekanları,
    Birlikte özleme hasreti...
    Yalnızlığımın dert ortağı gastrit...

    Gülüşünde bir mana var,
    Saklayamazsın.

    Bütün iç savaşlarda,
    Rehin alındı bu yürek
    Kandıramazsın.

    Hangi çekilişin
    Büyük ikramiyesi bu,
    En uzak sevişmelerin
    Yeni yetme utancı.
    Lakin aşk,
    Biraz da utanmaktır yaşamaktan,
    Sakınamazsın...
    Yeni yetmelik işine gelince:
    O zaten hepimizin gizli öznesi
    Türkçede var.
    Bazı dillerde yok.

    Gülüşünde bir mana var,
    Saklayamazsın.
    Kime niyet kime felaket bu aşk,
    Anlayamazsın.

    Ödümüz patlıyor acı çekmekten
    Oysa;
    Biraz da acıdır,
    Aşkın mayası.
    Kaçınamazsın.

    Gülüşündeki manayı saklayamazsın.
    Tutunacak yerimiz yok,
    Resmi tutanaklarda.

    Gülüşünde bin yıllık hasret var,
    Saklayamazsın.
    ..........................
    Bu yazık karşılaşmanın
    Alnımıza çakılıyor anafikri:

    Aşka cesaretimiz yoksa
    Başka zaman görüşürüz!

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