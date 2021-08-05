Türkiye'deki orman yangınları 9'uncu gününe girdi. 192 orman yangınından 180'inin kontrol altına alınırken, 12'si devam ediyor. Yaz aylarını Köyceğiz'deki çiftliğinde geçiren usta sanatçı Yılmaz Erdoğan da Türkiye'yi saran orman yangınları için kolları sıvadı.
"YENİDEN YEŞERTECEĞİZ"
Harekete geçerek, dostlarıyla birlikte bölgedeki ihtiyaçları karşılamaya çalışan 5 yaşındaki Erdoğan, Çeşme'den gelen yardım kampanyasıyla mağdurlara destek oldu.
Konuyla ilgili 531 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan sanatçı, "İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi. Berfu-Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla... Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız. Yeniden yeşerteceğiz..." şeklinde konuştu.
ÇİFTLİĞİ RİSKLİ BÖLGEDEN ÇIKTI
Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Köyceğiz ilçesi de eklenmişti. Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın çiftliği ve film platosu riskli bölgede bulunuyordu.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın edindiği son bilgiye göre; Erdoğan’ın çiftliği ve film platosu için acil durum söz konusu değildi. Ne var ki rüzgarın yönünü değiştirmesi halinde alevlerin Yılmaz Erdoğan'ın çiftliğine ve film platosuna yönelme olasılığı bulunuyordu. Ancak rüzgarın yön değiştirmesinin ardından yangın çiftlikten uzaklaşmıştı.
"İÇİMİZ YANIYOR"
Erdoğan, ayrıca Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Düşbelen'imiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız... İçimiz yanıyor..." ifadelerine yer vermişti.
"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"
"Geçmiş olsun Türkiye" diyen usta sanatçı, "Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm canların derin üzüntüsünü paylaşıyoruz." paylaşımında da bulunmuştu.
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