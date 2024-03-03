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        Haberler Müzik Yılmaz Erdoğan ile İsmail Tunçbilek, 'Yalnız'da buluştu

        Yılmaz Erdoğan ile İsmail Tunçbilek, 'Yalnız'da buluştu

        Yılmaz Erdoğan ile İsmail Tunçbilek, 'Yalnız' adlı şarkıda bir araya geldi. Erdoğan, 'Her Pazartesi' adlı şiirini Tunçbilek'in ezgileriyle seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 22:09 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:09
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        'Yalnız'da buluştular
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        İsmail Tunçbilek ile Yılmaz Erdoğan imzalı 'Yalnız' yayına girdi. Tunçbilek’in naif ezgilerine Yılmaz Erdoğan’ın dokunaklı şiirinin eşlik ettiği eserde, aşkın ve kırgınlığın karmaşıklığı ve insanın iç dünyasındaki zorlu savaşlar ele alınıyor.

        'Yalnız'; gerek derin sözleri gerekse melodisinin büyüleyici atmosferi ile dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıp, ruhlarında derin izler bırakan etkileyici bir eser olarak dikkat çekiyor.

        HER PAZARTESİ

        Hakiki yaralar şiirle onarılmaz.

        Kirli işlere tül perde

        Güzel kelimeler varyetesi

        Hangi güzeli incitsen

        Külkedisi…

        Sen, her suçun ilk faili

        Unutma,

        Senin cezan belli!

        Artık

        Aşkın ve kırgınlığın

        Her pazartesi.

        Üstünden deneyim geçen her şey paslanır

        Günahlar vicdanın izin günlerinde

        Sokaklarda palazlanır

        Bir tutuşma varsa ortada

        Parmakların izi kalır…

        Tilki gibi göğüslediğini sandığın

        Nemli kuytuluklar

        Kahve köpüklerinde göz göz olmuş

        İçine doğmuştur

        O yakışıklı

        Ay ışıklı kadının

        Sade kahkahası bile şarkı

        Her melanetten mutlu ayrılan

        Su berraklığında aklı

        Belki kötü nazar,

        Belki hileli zarlar,

        Belki de her şey

        Düşündüğümüzden çok daha farklı.

        Şiirim,

        Hece lambam,

        Büyük aşkım.

        Kendimi fazla zannederken

        Gırtlağıma kadar borçlu kaldığım.

        Affet beni

        Ve unutma

        Benim cezam belli:

        Artık aşkın ve kırgınlığın

        Her pazartesi..

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        #yılmaz erdoğan

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