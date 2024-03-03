Yılmaz Erdoğan ile İsmail Tunçbilek, 'Yalnız'da buluştu
Yılmaz Erdoğan ile İsmail Tunçbilek, 'Yalnız' adlı şarkıda bir araya geldi. Erdoğan, 'Her Pazartesi' adlı şiirini Tunçbilek'in ezgileriyle seslendirdi
İsmail Tunçbilek ile Yılmaz Erdoğan imzalı 'Yalnız' yayına girdi. Tunçbilek’in naif ezgilerine Yılmaz Erdoğan’ın dokunaklı şiirinin eşlik ettiği eserde, aşkın ve kırgınlığın karmaşıklığı ve insanın iç dünyasındaki zorlu savaşlar ele alınıyor.
'Yalnız'; gerek derin sözleri gerekse melodisinin büyüleyici atmosferi ile dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıp, ruhlarında derin izler bırakan etkileyici bir eser olarak dikkat çekiyor.
HER PAZARTESİ
Hakiki yaralar şiirle onarılmaz.
Kirli işlere tül perde
Güzel kelimeler varyetesi
Hangi güzeli incitsen
Külkedisi…
Sen, her suçun ilk faili
Unutma,
Senin cezan belli!
Artık
Aşkın ve kırgınlığın
Her pazartesi.
Üstünden deneyim geçen her şey paslanır
Günahlar vicdanın izin günlerinde
Sokaklarda palazlanır
Bir tutuşma varsa ortada
Parmakların izi kalır…
Tilki gibi göğüslediğini sandığın
Nemli kuytuluklar
Kahve köpüklerinde göz göz olmuş
İçine doğmuştur
O yakışıklı
Ay ışıklı kadının
Sade kahkahası bile şarkı
Her melanetten mutlu ayrılan
Su berraklığında aklı
Belki kötü nazar,
Belki hileli zarlar,
Belki de her şey
Düşündüğümüzden çok daha farklı.
Şiirim,
Hece lambam,
Büyük aşkım.
Kendimi fazla zannederken
Gırtlağıma kadar borçlu kaldığım.
Affet beni
Ve unutma
Benim cezam belli:
Artık aşkın ve kırgınlığın
Her pazartesi..