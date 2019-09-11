Ekranların sevilen ismi usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bir restorana geçip sohbet eden Erdoğan, “Çok şükür, her şey gayet yolunda. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 güzel gidiyor. Dün 2. sezonun startını verdik. Seyircinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Yılmaz Erdoğan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.